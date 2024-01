Winterstop afgelopen voor LSV, RKSV Boxtel en Irene Gemonde

vr 19 jan, 12:30

Net nu het even koud is, eindigt de winterstop voor de voetbalteams uit de vijfde klasse. RKSV Boxtel, LSV Lennisheuvel en Irene Gemonde mogen zondag 21 januari weer aan de bak.

In de vijfde klasse D treffen de Boxtelaren zondag in sportpark Munsel HMVV uit Hooge Mierde. De thuisploeg bivakkeert momenteel op de zesde plek van de ranglijst. Op dezelfde ranglijst is drie plaatsen lager LSV terug te vinden. Dat elftal voetbalt zondag ook thuis: tegen SDO ‘39 uit Lage Mierde. Beide duels beginnen om 14.30 uur.

Het Gemondse Irene, spelend in de vijfde klasse E, mag ook de wei weer in. Het team staat op de derde plek en begint de tweede seizoenshelft om 14.00 uur thuis in sportpark De Laat. Odiliapeel is de opponent.

De drie vierdeklassers in het verspreidingsgebied van deze krant, ODC, DVG en Essche Boys, hervatten zondag 4 februari de competitie. ODC, lijstaanvoerder in de vierde klasse D, gaat dan op bezoek bij SC Elshout. De aftrap is om 14.00 uur. Nummer twee Essche Boys bezoekt RKKSV in Rosmalen. De wedstrijd begint er om 14.00 uur. DVG Liempde, momenteel derde in de vierde klasse D, ontvangt thuis in De Roode Bleek de bezoekers uit Maliskamp. De bal rolt daar vanaf 14.30 uur.