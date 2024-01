Taverbo 1 kampioen eerste seizoenshelft

16 minuten geleden

In de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) stonden maandag de laatste wedstrijden van de eerste seizoenshelft op het programma. Koploper Taverbo 1 trof runner-up TavDonderslag, won met 4-2 en is kampioen.

Namens de lijstaanvoerder pakten Hans Regtering en Ad Brekelmans het eerste punt in het dubbelspel tegen Frans van Dun en Hans Stoker. Rob Pouwelse gaf zich in het enkelspel tegen Regtering niet zonder slag of stoot gewonnen, maar moest in de vierde game toch het hoofd buigen.

Van Dun bracht het eerste punt binnen voor TavDonderslag, hij versloeg Brekelmans. Ook Pouwelse wist van Brekelmans te winnen. Bij die punten bleef het voor de nummer twee van de ranglijst. De nummer een pakte de overige partijen. Brekelmans, Regtering en hun teamgenoot Imre Hadfy-Kovacs zijn kampioen.

Het duel tussen Rotsvast en De Horntreffers kon niet doorgaan. Taverbo 2 en Taverbo 3 vochten een interessante wedstrijd uit. Taverbo 3 trok aan het langste eind en staat nu gedeeld tweede.

Uitslagen maandag 15 januari

Taverbo 1 - TavDonderslag 4-2

Taverbo 3 - Taverbo 2 4-2

Eindstand

Taverbo 1 72-58; TavDonderslag 72-38; Taverbo 3 72-38; Team 85 Plus 72-36; Taverbo 2 72-33; Rotsvast 66-25; De Horntreffers 66-19.