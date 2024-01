Waylon van Son erelid van Hockeyclub Liempde

Tijdens de nieuwjaarsborrel heeft Hockeyclub Liempde (HCL) voorzitter Waylon van Son benoemd tot erelid. Zijn inzet op verschillende vlakken was voor de overige bestuursleden reden genoeg om voor te stellen Van Son toe te voegen aan het illustere rijtje op het ereledenbord in het clubhuis aan de Hogenbergseweg. De leden stemden daarmee in.

Van Son is al een tiental jaren op verschillende vlakken actief bij HCL. Niet alleen is hij de beheerder van de kantine, maar hij organiseert ook de arbitrage binnen de club en is een ervaren en gewaardeerde scheidsrechter. Sinds enkele jaren is ook clubvoorzitter. Reden te over voor (de rest van) het bestuur om ruim aandacht te besteden aan Van Son’s activiteiten tijdens de nieuwjaarsborrel.

VERRASSING

Dat bleek de opmaat tot meer: met instemming van de aanwezige leden en tot verrassing van de voorzitter zelf werd het voornemen bekend gemaakt om hem tot erelid te benoemen. Na de bekendmaking was het dan ook flink feest bij de volgens Van Son ‘fijnste kleine hockeyclub van Brabant’.