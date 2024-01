Boogschutters L’Union Boxtel plaatsen zich voor finale bekertoernooi

ma 15 jan, 18:02

Het eerste team van handboogschietvereniging L’Union Boxtel won onlangs met moeite van Concordia in Sint-Oedenrode. Een magere zege in de 25-metercompetitie. Twee dagen voor de competitiewedstrijd kwalificeerden de schutters zich voor de finale van het bekertoernooi.

In de 25-metercompetitie schieten de deelnemers ieder één pijl per ronde. Jelt van de Langenberg kwam tot een nette score van 236 punten. Henk Jegers schoot er 225 bijeen, Marchel Kluijtmans 211 en invaller Henri van de Broek liet er 208 noteren. Geen heel overtuigend resultaat, maar voldoende voor de overwinning.

Het tweede viertal verloor nipt met 6-4 van HBS. Op de banen van Ontspanning Sint-Oedenrode kwamen de schutters Tonny van Esch met een persoonlijk record van 217 punten, invaller Patrick Fijneman met 214, Edwin Looyaard met 204 en Ben Westenburger met 176 punten net wat tekort om de zege mee naar Boxtel te nemen.

Overige resultaten: Vince v. Boxtel 203, Sylvana v.d. Burgt 198, Kay Scheepens 191, Lucja Rudnicka 180, Frans Kluijtmans 167 en Tijn Scheepens 163 punten. Barebow: Henk Jegers 164 en Fenn van Heeswijk 113 punten.

BEKERTOERNOOI

De halve finale van het bekertoernooi van de Nederlandse handboogbond was pittig voor de deelnemers van L’Union Boxtel. In Volkel verloren zij de eerste set van Doele Willem III uit Boekel. Het Boxtelse team bond Constantia Drunen aan de zegekar, gevolgd door twee remises, tegen Ogio Eindhoven en Prins Bernhard Den Bosch. Jegers, Kluijtmans, Jelt en Adrie van de Langenberg versloegen Recht door Zee Gemonde, VZOD Veldhoven en Beatrix Acht, waardoor ze tweede werden in deze halve finale, genoeg om de eindronde te bereiken. Die is op zondag 14 april in Arnhem, in sportcentrum Papendal.