LSV verliest derby met Oirschot op eigen gras

ma 15 jan, 16:30

Even was het de vraag of het inhaalduel van LSV zondag tegen De Bocht ‘80 uit Oirschot wéér moest worden uitgesteld. De vrieskou van de week ervoor had het veld wat hard gemaakt. Maar het gras werd goedgekeurd en dus kon de bal voor de derby toch rollen. Lennisheuvel delfde het onderspit.

In een lichte sneeuwbui begonnen beide teams direct fel aan de wedstrijd. Precies wat supporters verwachten van een derby. De Bocht had in het eerste kwartier vaker de bal, maar werd niet echt gevaarlijk. Het was uiteindelijk de thuisploeg die na 25 minuten op 1-0 voorsprong kwam. Valentijn van Schalk kreeg een cadeautje in de voeten en schoot de bal koelbloedig achter de Oirschotse keeper.

Buiten dit enige wapenfeit, en een gele kaart na een harde overtreding, werden er geen kansen meer weg gegeven en ging LSV met een voorsprong aan de thee.

Tijdens de rust moest LSV noodgedwongen wisselen. Dat, in combinatie met verschillende omzettingen van de bezoekers, zorgde ervoor dat De Bocht in de tweede helft duidelijk de overhand kreeg. Na nog geen vijf minuten kwamen de gasten dan ook op gelijke hoogte, toen de rechtsbuiten de bal via een rebound hard binnenschoot.

In de 70e minuut kwamen de Oirschotse ploeg op 1-2 na een snelle counter uit een corner voor LSV. Hierna kregen de bezoekers nog meer kansen op de 1-3, maar keeper Ricardo Verheijden hield zijn team in de wedstrijd. Hij kon echter niet meer voorkomen dat de deze zou eindigen in 1-3 omdat De Bocht mocht aanleggen vanaf elf meter.

Door het verlies staat LSV in de vijfde klasse D op plek negen in de competitie. Zondag 21 januari staat weer een thuiswedstrijd op het programma. Dan tegen SDO ‘39 uit Lage Mierde. De aftrap is om 14.30 uur.