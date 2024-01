Taverbo 1 verstevigt koppositie in recreatieve tafeltenniscompetitie

De Horntreffers konden in de Boxtelse Recreatieve Tafeltenniscompetitie (BRTC) maandag niet verrassen tegen koploper Taverbo 1. De rode lantaarndrager werd met 6-0 aan de kant geschoven door de lijstaanvoerder.

De start van Wim van Aarle en Hans van Weert van De Horntreffers in het eerste dubbelspel, was sterk. Zij wonnen tot ieders verbazing de eerste game met 11-5 van tegenstanders Hans Regtering en Imre Hadfy-Kovacs van Taverbo 1. Maar daarna werd het een eenzijdige ontmoeting tussen de twee ploegen. Hans en Imre trokken de wedstrijd alsnog naar zich toe door drie games te winnen. Ook de volgende vijf partijen waren voor Taverbo 1.

GELIJKSPEL

Ook Team 85 Plus en Taverbo 3 kwamen maandag in actie. Dat duel ging gelijk op. De eerste partij wonnen Toon van Geel en Rob Wouters van Taverbo 3 van Henk IJsseldijk en Joop van Eijk. Maar Team 85 Plus nam revanche door de twee volgende enkelspelen naar zich toe te trekken. Lothar Groth won van Toon en Joop op zijn beurt van Rob Wouters. Taverbo 3 kwam weer op voorsprong door twee wedstrijden op rij te winnen, maar Team 85 Plus pakte op het eind nog het dubbelspel. Eindstand: 3-3.

Stand op 8 januari

Taverbo 1 66-54

TavDonderslag 66-36

Team 85 Plus 72-36

Taverbo 3 66-34

Taverbo 2 66-31

Rotsvast 66-25

De Horntreffers 66-19