Met goud en brons was Tabitta-turnster Wiese van den Eertwegh afgelopen weekend behoorlijk succesvol.

Tabitta-turnster Wiese pakt goud in Nijmegen

10 minuten geleden

Een druk weekend voor de turnsters van Tabitta in Nijmegen werd zondag afgesloten met een knappe gouden medaille van Wiese van den Eertwegh, junior eerste divisie. Daags ervoor vulde junior Ninthe Scheffer de prijzenkast van de gymnastiekvereniging aan met een bronzen plak.

Van den Eertwegh begon op brug met wat foutjes, maar herpakte zich daarna goed op balk. Haar oefening op dat toestel was stabiel en foutloos, genoeg voor de eerste plek. Ook deed ze mee aan de discipline sprong, waar zij na twee knappe uitvoeringen nog eens een bronzen medaille haalde.

Daags ervoor behaalde Ninthe op balk een knappe derde plek. Ook haar zus Fenne was in vorm op dat toestel, ondanks een langdurende polsblessure, maar zij kon niet delen in de prijzen.

LANGE TIJD ZIEK

Ook de prestatie van Maissam Bezbiz was bijzonder. Ze was lange tijd ziek en nog niet helemaal fit voor de wedstrijd. Weliswaar pakte ze geen eremetaal, toch behaalde ze een knappe vierde plaats.

Afgelopen weekend werd in Nijmegen door turnvereniging De Hazenkamp in trainingscentrum SportQube het zogeheten Kersttoernooi gehouden. De Boxtelse gymnastiekvereniging trok met een grote jeugddelegatie naar de stad tussen Maas en Waal voor de wedstrijd, waarin nieuwe competitie-elementen werden toegepast.