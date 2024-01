Eervolle opgave voor topteam driebanden van biljartclub ’t Ivoor

23 minuten geleden

De nationale bekercompetitie driebanden zorgde vrijdag voor een speciale sportavond in het clubhuis van biljartvereniging ‘t Ivoor aan De Voetboog in Boxtel. Het beste team van club speelde op de grote matchtafel tegen Dekker Keukens/AP Sprundel, een bekend topteam uit de eredivisie.

Vier spelers van ‘t Ivoor namen het op tegen een West-Brabants kwartet. Zoals te verwachten verloor het Boxtelse team, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen. Dat zie je bij bekerwedstrijden voetbal ook wel gebeuren. De boeiende krachtmeting verliep spannend en eindigde met twee punten voor Boxtel en zes punten voor Sprundel. In sets: 4-8. Goed gespeeld, eervol verlies voor de Boxtelse gastheren.

UNDERDOG

Vooraf leek de speelavond een geheel kansloze missie voor de underdog. Maar ‘t Ivoor speelde goed en Wilbert van der Heijden won zelfs een partij. Emanuel Coort en Louis van der Meijden wonnen beiden ook een setje van vijftien caramboles met moyennes van respectievelijk 1,363 en 1,666.

In het bezoekende team viel vooral Dave Christiani, een van de beste biljarters van het land, op met een algemeen moyenne van 2,3. Hiervan raakt zelfs de wereldberoemde driebander Dick Jaspers van onder de indruk. Ivoor-speler Ton Rovers had dan ook geen schijn van kans, maar genoot desalniettemin van zijn veel sterkere tegenstander.

RUIM 50 JAAR

De al ruim vijftig jaar in Boxtel gevestigde biljartvereniging ‘t Ivoor - een van de grootste clubs in Nederland - beschikt over een succesvol topteam driebanden. Louis van der Meijden (lang geleden uitbater van het café aan de Fellenoord) is de teamleider. Zijn ploeg staat in poule 6 van de lopende competitie prachtig bovenaan. Hierdoor krijgt het ook kans tegen teams uit de eredivisie te spelen. De leuke sportavond werd goed bezocht door leden en niet-leden.