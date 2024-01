Hans van Haaren (rechts) speelt in het shirt waarmee hij destijds in De Rots tafeltenniste. In dat gemeenschapshuis liggen de wortels van Taverbo.

Oud-leden van jubilerend Taverbo zijn het kunstje nog niet verleerd

22 minuten geleden

Tafeltennisvereniging Taverbo viert in 2024 haar vijftigjarig bestaan. De club houdt diverse activiteiten om het jubileum te vieren. Zo was er zaterdag zowel een veteranen- als oud-ledentoernooi. De spelers die ooit het tenue van Taverbo droegen, bleken het kunstje nog niet verleerd.

Iedereen die in het verleden ooit lid was van de Boxtelse tafeltennisvereniging kon zich inschrijven voor het sportieve treffen. Het werd een gezellig weerzien met oude bekenden, van wie sommigen nog altijd regelmatig bij Taverbo langskomen en anderen voor wie het al jaren geleden was dat ze een voet in de speelzaal hadden gezet.

Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Ronald van Dael, die in de finalepoule Piotr Dylewski voor wist te blijven. Beide mannen hebben vele competitiewedstrijden gespeeld namens Taverbo en lieten zien het spelletje nog altijd te beheersen.

TACHTIG GEPASSEERD

Het traditionele veteranentoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement, toegankelijk voor tafeltennissers van veertig jaar en ouder. De oudste deelnemers zijn de tachtig inmiddels ruim gepasseerd, maar staan nog altijd hun mannetje achter de blauwe tafel. Hieruit blijkt maar weer dat tafeltennis een zeer toegankelijke sport is, waar men tot op hoge leeftijd veel plezier aan kan blijven beleven. Het blessurerisico is relatief laag en dus is de sport een uitstekende optie als onderdeel van een gezond beweegpatroon.

Daarnaast is het een sociale sport, zoals ook op de zesde van januari bleek. Alle deelnemers, toeschouwers, leden en oud-leden beleefden gezellige dag. Tegelijkertijd werd er natuurlijk fel gestreden om de prijzen.

AAN ELKAAR GEWAAGD

In de A-poule, met spelers uit de eerste, tweede en derde klasse van de bondscompetitie, waren de deelnemers aan elkaar gewaagd en dit leverde meerdere fraaie partijen op. De meeste punten werden gepakt door Taverbo’s Martijn Kamstra en Maurits Gommans van Red Stars uit Venray, die beiden slechts één partij verloren. Omdat Kamstra het onderlinge duel gewonnen had ging hij uiteindelijk met de beker naar huis. Ook de hoofdprijs in de B-poule ging naar Taverbo. Erik van der Schoot was hier duidelijk de sterkste van het veld.