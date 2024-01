Thomas van der Mars (links) van basketballclub Heroes uit Den Bosch gaf vrijdag een clinic aan de jeugd van JRC Boxtel. Met zijn 2,08 meter is het een imposante speler om over de vloer te hebben.

Basketbalheld van Heroes te gast bij JRC Boxtel

58 minuten geleden

Alle jeugdleden van de basketbalclub JRC Ducks dribbelden vrijdag wat nerveus rond in sportcomplex De Braken. Die avond kwam namelijk de Most Valuable Player van de BNXT League (Belgische en Nederlandse basketbalcompetitie) Thomas van der Mars van Heroes uit Den Bosch naar Boxtel om een clinic te geven.

Het team van Heroes leidt in de competitie. Van der Mars speelt in Den Bosch op de centerpositie. Met zijn 2,08 meter lengte is hij een imposante verschijning. Van der Mars startte de workshop met de jongens en meiden van de teams onder 10 en 12 jaar. Iedereen kreeg een bal om vooral veel te dribbelen en met een bal bezig te zijn. ,,Daarmee leer je basketballen en wordt je de beste basketballer die er bestaat”, aldus de waardevolle competitiespeler tegen de kinderen. De aanwezige jeugdspelers namen alle tips van Van der Mars snel ter harte en de zaal vulde zich met het geluid van stuiterende basketballen.

Voor de oudere jeugd vanaf 14 jaar had de bekende basketballer een andere training in petto. Hij liet de jonge spelers nadenken over wat ze op het veld doen. Zo liet Van der Mars hen oefenen op situaties die zich in wedstrijden voor kunnen doen en hoe zij hiervoor snel en effectief een oplossing kunnen vinden.

VAARDIGHEDEN

De clinic werd opgezet door de evenementencommissie van JRC Ducks om de jeugd wat extra’s te bieden. De jeugdafdeling van de Boxtelse club zit in de lift. Het aantal leden neemt toe en vlak voor de kerstvakantie werden er al vier teams winterkampioen. Er wordt ondertussen ook gewerkt aan zogeheten fundamentaltrainingen in het weekend om zo de basketbalvaardigheden van de jeugd te vergroten. Daarnaast wil JRC Ducks meer meiden bij de club krijgen en de sport bij die doelgroep een impuls geven. Dat wordt vanaf dit voorjaar gedaan met onder meer vriendinnentrainingen en schoolbezoeken.

Met de workshop van de Bossche speler werd meteen het nieuwe basketbaljaar voor JRC Boxtel geopend voor de jeugd.