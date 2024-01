Padellers in actie op de banen van LTV De Merletten in sportpark Molenwijk.

Generatietoernooi padel bij LTV Merletten

16 minuten geleden

Tennisvereniging De Merletten, gevestigd in sportpark Molenwijk, houdt zondag 14 januari een generatietoernooi padel. Inschrijven kan tot en met zondag 7 januari via een e-mail naar jcmerletten@gmail.com.

Wanneer het toernooi precies begint, hangt af van het aantal inschrijvingen. Padel is een dubbelspel, het is de bedoeling dat senioren en kinderen of jongeren samen koppels vormen. Per tweetal moet in ieder geval één deelnemer lid zijn van De Merletten. Deelname kost vijf euro per dubbel.

Op dezelfde dag vindt het nieuwjaarstennistoernooi voor senioren plaats. Ook daarvoor kunnen spelers zich tot en met 7 januari aanmelden, via www.ltvdemerletten.nl.