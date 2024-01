‘Ik struikelde over m’n eigen voeten en moest dus op judoles’

De Olympische Spelen zijn het ultieme doel van iedere (aankomend) topsporter. Dat is bij de Liempdse judoka Keira Kreijveld (17) niet anders. Ze presteerde goed, trainde vaak en won veel medailles. Tot vorig jaar een zware blessure haar sportief gezien jaren terugwierp. Nu is ze op de weg terug. Een verhaal over dromen, vallen en weer opstaan.