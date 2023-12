Coach van het jaar en bijna even oud als z’n pupillen

Sjoerd van Duijnhoven (rechts) uit Liempde, is dol op het trainersvak. Dit jaar werd hij bij JRC Boxtel verkozen tot coach van het jaar.

Basketbalvereniging JRC zette Sjoerd van Duijnhoven uit Liempde (18) dit jaar in het zonnetje. De club riep hem in juli uit tot coach van het jaar. Zijn inzet werd geroemd, evenals zijn geduld en motivatie om zijn team bij elkaar te houden en de spelers te blijven motiveren. Voor deze topprestatie ontving hij een verdiende award. Reden om hem eens te vragen naar hoe dat zo gekomen is.