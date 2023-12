Ook in 2024 wandelingen in vier dorpen

43 minuten geleden

Ook al behoren Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt al een poos niet meer tot dezelfde gemeente, de vierkernenwandelingen gaan gewoon door.

Elke donderdag begint er om 10.00 uur een vierkernenwandeling in een van de vier dorpen. Donderdag 28 december is het de beurt aan Helvoirt, dan is HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, de startplek. Elke tweede donderdag van de maand, de eerstvolgende is 11 januari, is dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat 5C in Esch het beginpunt. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de groepswandeling om 09.30 uur al in het dorpshuis terecht voor een kop koffie. De afstanden zijn 4, 7 of 10 kilometer. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.