Rugby draait niet alleen om kracht, maar ook om snelheid. Teun Soederhuizen van Ducks/Oysters sprint vol overgave met de bal in de hand het veld over. Of hij ver komt, valt te bezien, want een tackle dreigt. De Boxtels/Oisterwijkse combinatieploeg kan het net niet bolwerken tegen Eindhoven.

Ducks/Oysters benut te weinig kicks in wedstrijd tegen Eindhoven

54 minuten geleden

De rugbyers van Ducks/Oysters sloten zondag de eerste competitiehelft in en tegen Eindhoven af met een bescheiden nederlaag. Hun winterstop duurt tot 21 januari. Ze spelen even geen wedstrijden, maar trainen gewoon door, weer of geen weer.

De Boxtels/Oisterwijkse combinatieploeg begon de uitwedstrijd tegen rugbyclub Eindhoven duidelijk met te weinig intensiteit. Het gevolg was dat ze zich de kaas van het brood liet eten, binnen tien minuten twee tries tegen kreeg en met 10-0 achterstond.

HAKKEN ZIEN

Hierna herpakten de gasten zich en verplaatsten het spel naar de Eindhovense helft Dit had wonderwel snel resultaat, een snelle aanval over diverse schijven bracht de bal bij Raveen Pasupathy. Deze snelle winger liet de defensie van de thuisploeg zijn hakken zien en scoorde de 10-5.

Vlak voor rust drukten de Eindhovenaren de bal nog achter de achterlijn, maar de scheidsrechter keurde deze try af vanwege een overtreding die er aan vooraf ging.

In de tweede helft ging Ducks/Oysters verder op jacht om de achterstand goed te maken. Tevens debuteerde Storm Leijten verdienstelijk als invaller. De bezoekers bepaalden meer en meer het spel en de gelijkmaker hing in de lucht. Plots brak Stijn van de Loo door de defensie van de tegenstander: 10-10.

STRAFTRY

Een voorsprong leek in de maak toen Marcel van de Velden werd gelanceerd, maar voordat hij zijn try scoorde floot de referee af wegens een overtreding. Van de Loo stopte vervolgens een counter van de gastheren af met een te hoge tackle. De scheidsrechter besloot een straftry toe te kennen. Hierdoor liepen de Eindhovenaren uit tot 17-10 en hadden de bezoekers nog maar twintig minuten om de achterstand gelijk te trekken.

Na een doorbraak van man van de wedstrijd Wout van de Sande kon Van de Loo zijn tweede try scoren 17-15. Ducks/Oysters benutte net te weinig kicks om een gelijkspel of overwinning op het scorebord te krijgen. 17-15 werd de eindstand.

Op zondag 21 januari hervatten de rugbyers de competitie uit bij Tarantula in Tilburg. Ze trainen door om in de tweede competitiehelft goed beslagen ten ijs te komen. Op dit moment staat de combinatieploeg op de vijfde plaats in de derde klasse zuidoost, ze probeert in het vervolg van het seizoen door te stoten tot de top drie.