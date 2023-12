Tafeltennismarathon zet Taverbo in de spotlights

di 19 dec., 10:50

De Boxtelse tafeltennisvereniging Taverbo trapte dit weekend haar vijftigjarig jubileum af met een bijzonder evenement. In de sporthal aan de Voetboog werd maar liefst vijftig uur achter elkaar de tafeltennis gespeeld. Vrijdagavond om zes uur ging de marathon van start tot zondag om acht uur ‘s avonds de laatste bal werd geslagen.

Volgend jaar viert Taverbo, tot 1999 bekend onder de naam De Rots, haar gouden jubileum. Om dat te vieren vinden er in 2024 een flink aantal feestelijke activiteiten plaats. Maar de start was dus dit weekend al met ‘de vijftig uur van Taverbo’. Uiteraard een knipoog naar de leeftijd van de club. Spelers wisselden elkaar af om het speciaal ingerichte en versierde speelveld in de zaal continu bezet te houden. Een hele uitdaging, want dit betekende dat er ook in de nachtelijke uurtjes ballen geslagen moesten worden.

Uiteindelijk is het de organisatie gelukt om alle uren gevuld te krijgen. En zelfs wanneer vrijwel het hele land op één oor lag, werd er bij Taverbo fanatiek getafeltennist. Niet alleen de senioren maar ook veel jeugdige leden deden hun best om de marathon draaiende te houden. Sanne van der Schoot en Kirsten Peltenburg spendeerden de meeste uren aan de tafel. Dag en nacht stonden zij paraat en hebben daarmee een groot aandeel gehad in het slagen van de poging.

GLOW IN THE DARK

Rondom de hoofdtafel werden er tijdens het evenement veel verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder toernooitjes, een bingo, loterij en glow-in-the-dark-tafeltennis. Tevens werd alle actie op het center court live uitgezonden op het YouTube-kanaal van Taverbo. Op vrijwel ieder moment van de dag waren er wel mensen die vanuit huis of elders even wilden kijken wie er op dat moment achter de tafel stonden. Zo kregen ze het gevoel er zelf ook bij te zijn.

Zondagavond werd de laatste bal geslagen. Voorzitter Wilbert van Ruremonde, die op vrijdag ook al het eerste uur voor zijn rekening had genomen, maakt het laatste uurtje vol. Daarmee was het doel van ruim twee etmalen non-stop tafeltennis behaald. De organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend. Gezien de vele positieve reacties hebben deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers er allemaal erg van genoten.

Het eerstvolgende jubileumevenement laat niet lang op zich wachten. Op zaterdag 6 januari staat, naast het jaarlijkse veteranentoernooi, een speciaal oud-ledentoernooi op het programma.