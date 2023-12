SCG ‘18 schakelt ODC uit in bekercompetitie

12 minuten geleden

ODC is uitgebekerd. Tegen het één klasse hoger spelende SCG’18 ging het gelijk op in een wedstrijd zonder veel grote kansen. ODC raakte voor de pauze een keer de paal. De thuisploeg uit Sint Michielsgestel deed het net iets beter door vlak voor rust de enige treffer van de middag te scoren. Het lukte de tricolores daarna niet meer om nog langszij te komen.

In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar moest ODC voor de beker op bezoek bij SCG’18. De laatste jaren troffen de beide ploegen elkaar verschillende keren waarbij de uitslag meestal in het voordeel van de ploeg uit Sint Michielsgestel uitviel. Trainer Piet Drijvers stuurde een piepjong elftal het veld in. Onder de lat maakte de 16-jarige Thimo Meijs zijn debuut en het middenveld werd door het ontbreken van Sjoerd van Lokven gevormd door drie tieners: Matai Seebregts, Anir Mairouche en Nicky van der Heijden. De beide teams begonnen afwachtend en pas in de 20e minuut kon de eerste kans genoteerd worden. Een verre ingooi van Stijn Pijnenburg werd met het hoofd verlengd door Ayoub Omair waarna Van der Heijden de bal op de paal schoot. Een kwartiertje later werd het aan de andere kant gevaarlijk nadat ODC de bal in eerste instantie niet goed weg kreeg. Het was maar goed dat Dirk van der Struijk op de doellijn redding kon brengen. Vijf minuten voor de pauze was het wel raak voor de thuisploeg toen spits Stan van Rooij de bal in de uiterste hoek voorbij keeper Meijs kopte: 1 - 0.

Na rust kwam captain Van Lokven binnen de lijnen en ging ODC wat offensiever spelen. Er kwamen wat kleine kansjes. Tijn Boons schoof in de 49e minuut goed in en speelde vervolgens Pijnenburg aan die de bal rakelings over schoot. Niet veel later kreeg de Molenwijkploeg op zo’n 25 meter van het doel een vrije trap te nemen. Specialist Van der Heijden krulde de bal richting de kruising maar SCG-keeper Jorg de Laat was attent en wist redding te brengen. Voor ODC was het oppassen voor de tegenaanval van de thuisploeg vanuit de omschakeling. Het leek vaak dreigend maar veel grote kansen leverde het niet op. De Boxtelaren kregen nog een goede mogelijkheid na een knappe individuele actie van invaller Yassin Kissami. De voorzet van de jongeling belandde echter niet bij een medespeler. In de slotfase namen de tricolores nog meer risico en werd Teun Timmermans mee naar voren gestuurd. Het leidde niet meer tot de gelijkmaker en daarmee zit het bekeravontuur er op voor de ploeg van trainer Drijvers.

De winterstop is nu aangebroken. De tricolores kunnen terugkijken op een goede eerste seizoenshelft waarbij in de competitie de koppositie wordt opgenomen. Uitgeschakeld worden in de beker is jammer maar geen ramp natuurlijk. De eerstvolgende officiële wedstrijd staat gepland voor zondag 4 februari als ODC op bezoek gaat bij SC Elshout.