Irene gaat de winterstop in met een zevenklapper

41 minuten geleden

De selectie van het Germondse Irene gaat tevreden de winterstop in. Zondag speelde het elftal thuis in sportpak De Laat een inhaalwedstrijd tegen OKSV uit Overlangel en won met maar liefst 7-0.

Irene miste wat basisspelers maar drie jongens van de JO19, Luuk van Hal, Thomas van der Lee en Jay Rademaker, bleken goede vervangers. Over de eerste helft valt weinig te zeggen. Het spel was van beide kanten niet best. De thuisploeg had een licht overwicht, maar benutte de spaarzame kansen niet.

KLUTSBAL

In de tweede helft startten de Gemondenaren feller. Dit resulteerde al in de 48e minuut in de 1-0. Rob Groenendaal kon na een prima actie van Levi van Rooij de bal makkelijk binnentikken. Hierna ging het snel, de 2-0 was van Rody van Gaal op aangeven van Bart Bressers en even later was Van Gaal alert bij een klutsbal bij de eerste paal: 3-0.

OKSV stelde daar weinig tegenover. De 4-0 liet even op zich wachten, tot Thomas van der Lee een pass van Van Rooij beheerst binnenschoot. In de 86e minuut gaf Van Rooij een voorzet van rechts, Owen van Lith maakte er een doelpunt van. En daar bleef het niet bij, Irene vond nog tweemaal het net. Van Rooij liet de laatste treffer aantekenen. Hij verscheen na een fraaie steekpass vrij voor de keeper en scoorde.

Door deze overtuigende overwinning sluit de ploeg uit Gemonde de eerste competitiehelft af als nummer drie in de vijfde klasse E. Na de winsterstop hervat Irene de competitie op zondag 21 januari met een thuiswedstrijd tegen Odilliapeel, de aftrap is om 14.00 uur. Odiliapeel staat momenteel achtste.