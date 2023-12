Team met vier Boxtelaren wint NK rikken

32 minuten geleden

Het zestal La Trappe, met vier Boxtelaren in de gelederen, heeft zaterdag het eerste Nederlands kampioenschap rikken in De Meander in Sint-Michielsgestel gewonnen. Teamlid Bas Rijken uit Boxtel werd bovendien tweede in het individuele klassement.

Rijken is enthousiast over het evenement. ,,Het was uitstekend georganiseerd en erg gezellig. We schreven ons als team in, maar moesten het kaartspel weer een beetje ophalen. We hebben dus wel wat geoefend van tevoren.”

Net als bij bridgen spelen rikkers in tweetallen. Alleen staan die koppels niet vast. Rijken: ,,Je kiest tijdens het spel een maat aan de hand van je kaarten. De duo’s variëren dus.”

Rikken is dan ook geen echt teamspel, maar de scores van de deelnemers werden opgeteld en zo ontstond er toch een teamklassement. La Trappe bestond uit zes mannen: Kamiel en Julius Doms, Mark Schilder en Bas Rijken uit Boxtel en John Schilder en Jasper van der Heijden uit Schijndel.

Individueel kwamen zowel Rijken als Van der Heijden ver in het toernooi dat 160 deelnemers telde. Alleen Rijken reikte tot een podiumplaats. Jo van der Mee uit Schijndel eindigde bovenaan.

Of het team ook meedoet aan het wereldkampioenschap op 6 april in Sint-Michielsgestel, is nog niet helemaal zeker. ,,Het WK valt op Marks verjaardag. We moeten nog even kijken. Het is natuurlijk wel een mooie uitdaging”, besluit de enthousiaste rikker. Voorinschrijven voor het WK is al mogelijk via www.stichtingrikken.nl.