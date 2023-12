Zege glipt DVG in laatste minuut uit handen

wo 13 dec., 07:25

Derde remise op rij, DVG doet zichzelf tekort, blessuretijd fataal. Zinsneden die allemaal van toepassing zijn op de thuiswedstrijd die de Liempdenaren zondag tegen BMC uit Berlicum speelden.

De wedstrijd eindigde in 2-2. Tot in de laatste minuut leek de thuisploeg te winnen, maar de tegenstander bleef knokken voor een punt en maakte op de valreep gelijk.

Na een verre ingooi van de gasten werd de bal niet uit het zestienmetergebied geschoten. Een BMC-speler zette zijn voet tegen de leren knikker en die vloog tegen de touwen: 2-2.

DVG was nog wel zo goed begonnen. Een aanval over meerdere schijven betekende al na vijf minuten de 1-0. Jurre van Vechel leverde de assist en Luuk van de Ven trof doel. De Liempdenaren bleven domineren, maar verzuimden verder afstand te nemen. Uit een vrije trap die onvoldoende werd weggewerkt, kopte de aanvoerder van BMC, tevens de oudste speler op het veld, de gelijkmaker binnen. De eerste bal tussen de palen en meteen raak.

Vlak voor rust bezorgde Lars Cuijten de gastheren weer een voorsprong: 2-1.

VOETBALWET

In de tweede helft kregen de Liempdenaren mogelijkheden om de bevrijdende 3-1 te maken, maar slaagden daar niet in. De bezoekers hielden het bij één kopbal op de paal. Tot de laatste minuut: toen viel de gelijkmaker. Een oude voetbalwet werd voor DVG waarheid: als je zelf niet scoort, doet de tegenstander dat. Het elftal staat nu derde in de vierde klasse D, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de nummers een en twee, ODC en Essche Boys.