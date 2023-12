Luuk Wolfs van Essche Boys (links) is in duel met een voetballer die bekend is in Boxtel maar niet van het spelletje: ondernemer Janno van Doornmalen, die een elektrozaak runt aan de Stationsstraat: zijn ploeg HRC '14 verloor met 4-0 van de blauw-witten, die met ODC en DVG in gevecht zijn om de bovenste plek in de vierde klasse.

Essche Boys blijft bovenin meedraaien

12 minuten geleden

Het lager geklasseerde HRC ‘14 werd door Essche Boys afgelopen zondag in het sportpark aan de Witvensedijk eenvoudig opzij geschoven. Het werd 4-0 tegen de ploeg uit Hurwenen. De Esschenaren staan na de eerste seizoenshelft op een knappe tweede plek, een puntje achter ODC, de buren uit Boxtel.

Het duel van zondag betekende een weerzien met Rene van der Putten, in het verleden trainer van de Esschenaren. De blauw-witten strijden met ODC en DVG Liempde om de koppositie, dus in meerdere opzichten was de thuisploeg erop gebrand om de drie punten in Esch te houden.

Lars van Wanrooij kreeg al snel een grote kans na een keepersfout, maar schoot deze hoog over. Essche Boys werd na de openingsfase wat slordiger, maar daar profiteerde HRC ‘14 niet van: het enige wapenfeit was een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied, maar die ging hoog over het Essche doel.

De gasten moesten op hun beurt aan de noodrem trekken na een goede actie van Luuk Wolfs. De vrije trap die volgde, belandde bij de tweede paal, waar Quint den Ouden de bal binnenkopte: 1-0. De ban was gebroken voor Essche Boys. Eerst joeg Van Wanrooij (na goed druk zetten) de bal ditmaal wel tegen de touwen. En na een knappe aanval over meerdere schijven legde Wolfs de bal panklaar neer voor Den Ouden die zijn tweede maakte: 3-0.

Na de rust bleef Essche Boys aandringen: Wolfs en Van Ginkel kregen bijvoorbeeld meerdere kansen, maar HRC ‘14 werkte hard om ze van het scoren afhouden. Het lukte de bezoekers echter niet om terug in de wedstrijd te komen: het centrale defensieve duo Tim van Velthoven en Martijn Kluijtmans gaven geen enkele kans meer weg.

DEBUUTGOAL

Ook twee A-junioren kregen een kans. Met succes, want Stan van Overbeek maakte zijn debuutgoal. Hij tikte de 4-0 binnen na een goede aanval via de linkerflank. Liam Rovers had de 5-0 op zijn slof, maar schoot in het zijnet.

Zondag 4 februari hervat Essche Boys de competitie met een uitwedstrijd tegen RKKSV. Aftrap in Rosmalen is om 14.00 uur.

Luuk Wolfs van Essche Boys (links) was belangrijk voor zijn ploeg met een assist en goede actie. Hier is de voetballer in duel met Janno van Doornmalen, niet alleen bekend als voetballer in Hurwenen maar ook van de gelijknamige elektrozaak aan de Stationsstraat. Zijn ploeg HRC ‘14 verloor met 4-0 van de blauw-witten. Foto: Hans Verberk.