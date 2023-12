Vlnr in wit tenue: Tijn van der Klauw, Tijme Simons, Luuk Jacobs en Max Cusiel.

Liempdse judojeugd presteert prima in Berlicumse Moerkoal

di 12 dec., 11:02

Vijftien jeugdleden van Judoclub Liempde traden zondag aan tijdens een regionaal toernooi in Middelrode. In dorphuis De Moerkoal werd vijfmaal goud, driemaal zilver en driemaal brons in de wacht gesleept.

De coaches Sijmen van Berkel, Agnes van Berkel en Dirk Habraken kijken dan ook terug op een geslaagde dag. Temeer omdat ook nog vier jeugdleden net buiten het erepodium op een vierde en vijfde plaats eindigden.

De uitslagen waren als volgt. Eerste plaats: Tijme Simons, Niene v.d. Bogaard, Joep Teklenburg, Juan Schuurmans en Jade Simons. Tweede plaats: Max Cusiel, Luuk v. Breugel, Eva Gerritsen. Derde plaats: Luuk Jacobs, Niek v.d. Sande, Daan v. Breugel. Vierde en vijfde plaats: Tijn v.d. Klauw, Quin v.d. Boer, Ruben v. Leusden, Rick Jacobs.