Turnster Tabitta blijft fraai in balans op de evenwichtsbalk

di 12 dec., 09:48

Turnster Wiese van den Eertwegh, junior divisie 1 bij de Boxtelse vereniging Tabitta, is bezig met een comeback na een seizoen met blessureleed. Ze verscheen zondag in de hal voor de tweede van drie individuele kwalificatiewedstrijden in Alkmaar.

De deelnemers verdienen met elke kwalificatiewedstrijd punten. Wie op de ranglijst hoog genoeg eindigt na de serie van drie, mag naar de halve finale van het Nederlands kampioenschap.

Wiese verlengde zondag opnieuw haar reeks balkoefeningen zonder van het evenwichtstoestel te vallen. De teller staat inmiddels op veertien, mede dankzij haar stabiele flikflak en wolfturn. Ze verbaasde zichzelf op brug met een opzwaai naar handstand die harder was dan gedacht. Wiese eindigde als veertiende.

TEAMWEDSTRIJD

Isis van der Heijden, Hailey Kuijten, Diaz Verhoeven, Nienke van Sambeek, Eva Prent, Maud de Bie en Ysa Jongbloets, pupillen van niveau 2, reisden zondag af naar Breda voor een regionale teamwedstrijd. Ysa, de jongste van het stel, liet ze zien dat ze goed op dit niveau past met een prachtige uitstraling op de vloer en reuzendraaien aan de rekstok. Eva had tijdens de eerste wedstrijd in november een geluksdag, de losse radslag uit stap lukte op vloer, en de overslag op sprong. Diaz behaalde zowel de eerste als de tweede wedstrijd een top drie-klassering op het toestel sprong en deed zondag heel dapper een flikflak op de balk.

Op vloer scoorde Nienke het derde punt tijdens de eerste teamwedstrijd in november. Ook op balk kan ze goed uit de voeten. Voor Hailey is de vloer een favoriet toestel, terwijl Isis op brug haar krachten liet zien. Maud toonde dat ze enorme stappen maakt op de trainingen.

De jonge turnsters waren zenuwachtig, waardoor niet alles helemaal liep zoals op de trainingen. ,,Helemaal geen probleem”, aldus de trainers. ,,Dat zijn juist belangrijke momenten om van te leren.” 6 en 7 januari doen de sportsters mee aan een kersttoernooi in Nijmegen.