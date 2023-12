Gelijkspel Ducks in rugbyderby: een zeldzaam geval

ma 11 dec., 18:34

De Boxtelse rugbyvereniging Ducks deelt haar vaandelteam met spelers van Oysters. Daardoor troffen sommige spelers van de combinatieploeg afgelopen zondag clubgenoten uit Oisterwijk in het Boxtelse sportpark Den Wielakker. De streek- annex clubderby eindigde in een uitzonderlijk gelijkspel.

Veel strijd en spanning, maar ook sportiviteit ondanks drie gele kaarten waren kenmerkend voor de krachtmeting. De beginfase was voor de ‘thuisploeg’ Ducks/Oysters. Door Teun Soederhuizen, die na afloop man of the match werd, kwam er snelheid in het spel en moest Oisterwijk vooral verdedigen. Dit ging de gasten goed af.

Sterker nog: de bezoekers kwamen op voorsprong door de eerste de beste tegenaanval. De snelle buitenspeler Glenn van Campen zette de thuisploeg op het verkeerde been. Uit deze flitsende counter noteerde hij de openingsscore: 0-5. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder. Niet vreemd omdat diverse spelers in het verleden hebben samengespeeld door het samenwerkingsverband tussen de twee clubs en elkaar goed kennen.

Doordat Ducks/Oysters iets te ver ging in haar dadendrang, gaf scheidsrechter Prein een gele kaart aan Stijn van de Loo. Dit betekende tien minuten een speler minder. Toch trokken de gastheren de stand weer gelijk. Wout van de Sande maakte een break waarna Pim van Esch kon scoren: 5-5. Dezelfde Van de Sande kreeg hierna een gele kaart vanwege een late tackle. Met twee man meer lukte het Oisterwijk wel om een try te scoren: Lucas Poll brak door de onderbezette verdedigingslijn: 5-10.

VAN KORTE DUUR

Na rust was de opstelling van Ducks/Oysters weer volledig bezet, maar dit was slechts van korte duur. Pim van Esch pakte een gele prent voor een gevaarlijke tackle. Maar wederom lukte het de thuisploeg om aanvallend iets te forceren. Een snel genomen penalty zaaide verwarring bij de Oisterwijkse defensie en Niels van der Heyden was er als de kippen bij om de stand weer gelijk te trekken: 10-10.

Hierna werd er niet meer gescoord en was de wedstrijd in evenwicht. Al was het spel van de thuisploeg rommeliger door de gele kaarten en wisselingen. Vooral line-outs en scrums stonden onder druk. Beide teams waren het over eens dat de 10-10 een juiste weergave was van het vertoonde spel, al is een gelijke eindstand erg uitzonderlijk in het rugby. Zondag 17 december is nog de uitwedstrijd tegen RCE in Eindhoven aan de Vijfkamplaan, die start om 15.00 uur. Daarna volgt een vijf weken durende winterstop.