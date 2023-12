Vrouwen Blox weten Were-Di in vier sets op de knieën te krijgen

54 minuten geleden

De volleybalsters van het Boxtelse Blox moesten zaterdag thuis in sportcomplex De Braken aardig aan de bak tegen Were-Di uit Gemert. De thuisploeg won, maar niet met 4-0, zoals tegen Den Dungen. Blox liet één set aan de tegenstander.

De Boxtelse volleybalsters schoten uit de startblokken en pakten de eerste set overtuigend met 25-14. Goed positiespel en een sterke service lagen aan de basis van de voortvarende opening. Geno van der Velden scoorde vijf directe punten in één servicebeurt. En als de bal wel geretourneerd werd smashte Carmen Steenbakers die direct af.

CONCENTRATIE

In de tweede set vertoonde de thuisploeg wat concentratieproblemen en waren de Gemertse vrouwen veel sterker. Ondanks een inhaalreeks aan het eind van de set trok Were-Di aan het langste eind. Blox herpakte zich in set drie, maar de bezoeksters weigerden te capituleren. Uiteindelijk waren de tactische ballen van spelverdeelster Heidi van Dijk en gedegen middenspel van Sanne Rijkers de bezoekers te veel. De Boxtelse speelsters hielden in deze spannende wedstrijdfase hun zenuwen het best in bedwang en wonnen met 28-26. Mede dankzij goed spel van Lieke van den Biggelaar en Mily Jansen werd de vierde set minder spannend. Door de zuivere passes bleek het een koud kunstje om de winst veilig te stellen. Met een mooie smash maakte Rachel Spoor het karwei af.

Hiermee gaan de vrouwen van Blox met een vijfde plaats de winterstop in. Het vertoonde spel in de laatste wedstrijden belooft veel goeds voor de rest van de competitie. De wedstrijdserie begint op 19 januari weer met een uitwedstrijd tegen koploper Donki Sjot in Den Dungen.