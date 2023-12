Leny en Diny winnen de Boxtelse bridgetitel

ma 11 dec., 13:38

Het Boxtelse Bridgekampioenschap dat zaterdag plaatsvond in De Serenade is gewonnen door Leny van Dongen en Diny van Heertum. Zij versloegen 41 andere bridgeparen in de accommodatie aan de Oude Dijk in Liempde.

De organisatie van de zevende editie van het Boxtels kampioenschap was in handen van Bridgeclub RevancheBoxtel en Bridgeclub Liempde. Naast Leny en Diny wonnen ook nummers twee en drie een prijs. Op die posities eindigden respectievelijk de koppels Marly Nieman & Rene van Heeswijk en Rien van de Laar & johan Nieman.

Maar alleen de kampioenen gingen naar huis met een wisselbokaal. De winnaars die normaliter een kaartje leggen bij RevancheBoxtel, kregen de trofee uit handen van Bert van Ruremonde, voorzitter van Bridgeclub Liempde.

Uitslag (top vijf)

Leny v. Dongen/Diny v. Heertum 67,29

Marly Nieman/Rene v. Heeswijk 65,94

Rien v.d. Laar/Johan Nieman 63,23

Francine v. Roij/Fons v.d. Spijker 62,08