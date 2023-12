ODC boekt ruime zege in Velddriel

ODC heeft de vooraf als lastig beschouwde uitwedstrijd tegen RKVSC eenvoudig met 0-5 gewonnen. Stijn Pijnenburg, Ayoub Omair, Lennart Sannen (twee keer) en Nicky van der Heijden zorgden voor de treffers. De tricolores hadden nog vaker kunnen scoren, zeker na de pauze toen de thuisploeg met negen man speelde. Door de zege in Velddriel en het gelijkspel van naaste concurrent DVG, gaat ODC als koploper de winterstop in met 24 punten uit elf wedstrijden.

De laatste competitiewedstrijd van 2023 leek voor ODC een lastige klus te worden: de tegenstander was al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Daar kwam nog bij dat trainer Piet Drijvers geen beroep kon doen op de geblesseerde Anir Mairouche en de geschorste Tijn Trommelen.

Maar de selectie van de Molenwijkploeg is groot genoeg om dit op te kunnen vangen. De eerste grote kans van de wedstrijd was echter voor de thuisploeg. RKVSC- topscorer Johnny de Nies kroop na zes minuten goed voor zijn man maar schoot de bal daarna over het doel van keeper Robbie Roelofs. De tricolores kwamen daarmee goed weg maar het was eigenlijk het enige hachelijke moment voor de bezoekers in de hele wedstrijd. Vanaf dat moment nam ODC het heft in handen en kwamen de Boxtelaren team goed in de wedstrijd. Er kwamen diverse kansen. Na een minuut of tien raakte aanvoerder Sjoerd van Lokven de lat en ook Stijn Pijnenburg en Jop Broeren kregen goede mogelijkheden. In de 24e minuut viel de verdiende openingstreffer. De sterk spelende Just van Wijk lanceerde Pijnenburg die zijn man uitkapte en beheerst scoorde: 0 - 1. In het vervolg van de eerste helft kregen de tricolores verschillende mogelijkheden om de score te verdubbelen maar steeds was de afronding onzorgvuldig. Vijf minuten voor rust kwamen de gastheren met tien man te staan na een directe rode kaart. ODC profiteerde meteen van de man-meer-situatie want in de 44e minuut bracht Van Lokven de bal vanaf links strak voor het doel waarna Ayoub Omair van dichtbij knap raak schoot: 0 - 2.

Meteen na de pauze viel de derde Boxtelse treffer. Omair stuurde de net ingevallen Lennart Sannen diep die het vervolgens koelbloedig afrondde: 0 - 3. Na een klein uur spelen zorgde Sannen ook voor de 0 - 4 dit keer op aangeven van Broeren. Het was op dat moment al lang geen wedstrijd meer en dat was het al helemaal niet meer na een tweede directe rode kaart voor de thuisploeg. ODC had meer kunnen scoren maar ging nonchalant met de kansen om. Zeven minuten voor tijd viel dan toch nog de 0 - 5 dit keer van de voeten van invaller Nicky van der Heijden. Dat was tevens de eindstand.

ODC doet door deze overwinning goede zaken, zeker omdat naaste concurrent DVG op eigen veld niet verder dan 2 - 2 kwam tegen BMC. Daardoor is de ploeg van trainer Drijvers halverwege de competitie winterkampioen met 24 punten uit 11 wedstrijden. Dat is één punt meer dan Essche Boys dat knap tweede staat. DVG is de nummer drie met drie punten minder maar ook een wedstrijd minder. Als de Liempdenaren de inhaalwedstrijd weten te winnen, kunnen ze nog op gelijke hoogte met ODC komen.

De eerstvolgende wedstrijd voor de tricolores is de bekerwedstrijd van volgende week zondag 17 december uit tegen SCG’18. De aftrap in Sint Michielsgestel is om 14.00 uur. De eerstvolgende competitiewedstrijd staat gepland voor zondag 4 februari 2024. ODC gaat dan op bezoek bij SC Elshout.