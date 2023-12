Organisatie NK rikken houdt in april een WK

vr 8 dec., 12:15

Het eerste Nederlands kampioenschap rikken, zaterdag 9 december in De Meander in Sint-Michielsgestel, wordt gevolgd door een wereldkampioenschap op 6 april. Dat laat de organisatie, waar Boxtelaar Henri van Esch deel van uitmaakt, weten.

Het Nederlands kampioenschap was snel volgeboekt. Het begint zaterdag om 10.00 uur, er doen 160 mensen aan mee. De nationaal kampioen rikken wordt rond 16.30 uur gehuldigd.

De organiserende stichting rikken, die ontstaan is uit het regionale kaartclubje Kwintet, is bezig met een rikboek en poogt het kaartspel als immaterieel erfgoed te laten bestempelen. Verder komt er een wereldkampioenschap. De huidige opzet is dat er 240 mensen aan mee kunnen doen, waaronder 120 online. Deelnemers uit een ver buitenland hoeven dan niet naar Sint-Michielsgestel te reizen. Aanmelden voor het wereldkampioenschap kan vanaf 1 februari via www.stichtingrikken.nl.