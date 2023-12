Kreijveld wint toernooi met gouden score in finale

di 5 dec., 11:50

Ze profiteerde in de finale kundig van een foutje van de tegenstander. Daardoor won Keira Kreijveld van Judoclub Liempde met een golden score het internationale toernooi van Budoclub Oud-Geleen.

In haar eerste wedstrijd maakte Kreijveld tegelijkertijd met haar tegenstander een voorwaartse worp. De judoka was echter behendig genoeg om de opponent door te sturen naar de grond. Hiermee scoorde ze een wazari. Op de grond hield de judoka haar tegenstander direct in een houdgreep waardoor ze de krachtmeting won met een ippon.

Een fraaie heupworp betekende de volgende zege. De grotere tegenstander pakte Kreijveld bij haar schouders. Dat liet de Liempdse bewust gebeuren zodat ze onder het lichaam kon komen van de tegenstander om die op haar rug te gooien: ippon.

Er stond echter een taaie eindstrijd op het programma. Kreijveld speelde al eerder tegen de andere finalist en had toen moeite om een punt te scoren. Dat lukte zondag ook niet in de reguliere speeltijd van vier minuten. De wedstrijd werd verlengd en wie dan het eerste punt zou maken, de golden score, mocht zich tot toernooiwinnaar kronen.

PROFITEREN

De Liempdse profiteerde optimaal van een foutje van de tegenstander. Die zette op een gegeven moment de aanval verkeerd in, Kreijveld nam deze over en drukte de andere judoka met de rug op de mat, oftewel ippon en een nieuwe trofee voor de prijzenkast. Het was tevens de laatste wedstrijd in de categorie onder 18 jaar voor Kreijveld: vanaf januari komt zij uit in de leeftijdsgroep onder 21 jaar.