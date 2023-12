Basketballers JRC Boxtel MU16-1 winterkampioen

di 5 dec., 15:01

Volle tribunes met supporters zagen zondag hoe het team MU16-1 van basketbalclub JRC Boxtel winterkampioen werd. De jongens versloegen thuis in sportcomplex De Braken Basketbal Beltistos Flyers Migliore uit Rijen met 98-27.

Deze titel betekent dat de ploeg in de tweede seizoenshelft een niveau hoger uitkomt, in de tweede divisie. Coach Frank van Stiphout over de sleutel van het succes: ,,We hebben alles in huis: schutters, drivers en goede defenders. De samenhang is gegroeid in de afgelopen jaren. Nu gaan we oogsten.”

De najaarscompetitie is nog niet helemaal afgelopen. Zaterdag 9 december speelt JRC MU16-1 nog een uitwedstrijd bij Biks Shots in Hilvarenbeek. Die partij begint om 12.30 uur. Doel van de Boxtelaren is uiteraard om ongeslagen te blijven en zo de titel nog wat extra glans te geven.

Overigens gaat er binnen de basketbalclub het een en ander veranderen. De vereniging zoekt namelijk naarstig nieuwe bestuursleden. Verschillende bestuurders van JRC Boxtel hebben het eind van hun termijn bereikt en willen hun werkzaamheden overdragen aan opvolgers.