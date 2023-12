Essche Boys nestelt zich op tweede plaats na zege

di 5 dec., 10:22

Tegenstander Maliskamp is voor Essche Boys een oude bekende. En dus wisten de blauw-witten dat ze zondag aan de bak moesten, want de ploeg bestaat uit geroutineerde en geslepen spelers die niet bang zijn voor een duel. Het werd voor alle spelers een zwaar duel, maar de gasten trokken aan het langste eind.

Door de winterse omstandigheden was het veld nog hard en hobbelig. Daardoor verliep het begin van de wedstrijd rommelig. Beide partijen kozen er voor om door de lucht te voetballen en hanteerden vooral de lange bal. Het duurde dan ook even voordat de eerste echte kansen te noteren vielen. Die kwamen vooral van Essche kant.

Toch was het de thuisploeg die uiteindelijk op voorsprong kwam. Een hard ingeschoten bal kwam in het zestienmetergebied op de arm van Sven Schoemacher die in de doelmond stond. De scheidsrechter wees direct naar de stip. De penalty werd door Maliskamp overtuigend in de linkerhoek geschoten. Daarmee was het 1-0 bij rust.

ANDERS

Essche Boys wist dat het de tweede helft anders voor de dag moest komen wilde het met een goed resultaat huiswaarts keren. Na een omzetting van de formatie kregen zij voetballend de overhand en kwam de ploeg via Julio van Ginkel op gelijke hoogte. Hij schoot een vrije trap op de rand van de zestien zuiver in de linker benedenhoek.

Na de gelijkmaker bleef Essche Boys doordrukken en dat resulteerde nog een doelpunt door Van Ginkel. Hij werd weggestuurd door Lars van Wanrooij en bleef oog in oog met de keeper koelbloedig. Hij wist de bal droog langs de keeper in het doel te schieten: 1-2.

Maliskamp probeerde nog de gelijkmaker te forceren maar werd niet echt gevaarlijk. Essche Boys had de wedstrijd nog kunnen beslissen, maar na een vermoeiende wedstrijd bleek het lastig om de counters gecontroleerd uit te spelen.

GEDEELD

Door deze belangrijke overwinning komt Essche Boys op een gedeelde tweede plaats met DVG op één punt afstand van koploper ODC.

Zondag 10 december staat de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma. De Esschenaren ontvangen dan HRC ‘14 uit Hurwenen in eigen huis. De aftrap staat gepland om 14.00 uur.