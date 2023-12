Memorabele zege van volleybalsters op koploper

di 5 dec., 09:34

Elk punt dat de volleybalsters van VC Blox zaterdag konden pakken tegen Donki Sjot 4, was al een overwinning op zichzelf. Niemand zag echter aankomen dat de Boxtelse vrouwen een klinkende zege zouden behalen op de koploper...

De dames hadden niets te verliezen tijdens de uitdagende confrontatie met de huidige rangaanvoerder. Coach Peter Kradolfer begon de wedstrijd met enkele tactische wijzigingen ten opzichte van voorgaande wedstrijden; Mily Jansen ging naar de buitenpositie en Sanne Rijkers kwam uit op het midden.

Blox kwam sterk uit de startblokken. Donki Sjot speelde veel tactische ballen, maar gastvrouwen verdedigden ijzersterk. Met krachtige aanvallen vanuit de buitenpositie van Rachel Spoor en Jansen, wist de ploeg effectief te scoren. De set werd gewonnen door de thuisploeg met 25-21.

Gesterkt door deze start, opende Blox het tweede bedrijf met vastberadenheid en bouwde meteen een voorsprong op. Donki Sjot vocht terug met een goede servicedruk, maar dankzij een sterk spelende spelverdeler, Heidi van Dijk, bleven de Boxtelse vrouwen goed aanvallen. Onder andere Carmen Steenbakkers scoorde vanuit het midden een aantal fraaie ballen. Wederom was er setwinst voor de formatie van Kradolfer: 25-22.

NIEUWE HOOGTEN

In de derde set bereikte Blox nieuwe hoogten. Geno van der Velden scoorde met tactische balletjes en Lieke Timmermans bracht goed geplaatste aanvallen vanuit de buitenpositie. Van Dijk zorgde dat er geen bal op de grond viel aan de kant van Boxtel. Een goede servicereeks van Sanya Penninx resulteerde in een comfortabele voorsprong die niet meer werd afgegeven.

De vierde set begon wat rommelig en Blox kwam op achterstand, maar de dames waren vastberaden om alle punten in Boxtel te houden, ook het vijfde bonuspunt. Dit leidde tot een spannende laatste set die tot het eind gelijk op bleef gaan. Uiteindelijk trokken de vrouwen in eigen huis ook de vierde set naar zich toe. Het werd in extremis 27-25.

Een briljante prestatie van de Blox-vrouwen, die de koploper met overtuiging versloegen en de thuisfans trakteerden op een gedenkwaardige wedstrijd. Komende zaterdag 9 december speelt het team weer een thuiswedstrijd tegen Were-Di uit Gemert. De eerste service in De Braken wordt om 12.30 uur verricht.