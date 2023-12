Maissam Besbiz (links) en Ninthe Scheffer turnden een prima wedstrijd in Valkenswaard.

Maissam Besbiz gooit hoge ogen op toestel vloer

14 minuten geleden

Het wedstrijdseizoen is voor turn- en gymnastiekvereniging Tabitta in volle gang. Zowel zaterdag als zondag deden er Boxtelse turnsters mee aan een regionale wedstrijd in Valkenswaard. Maissam Besbiz, uitkomend bij de junioren, behaalde zondag de hoogste score van de wedstrijd op het toestel vloer.

Nikkie Schalkx, Julia van de Wal, Pleun Wijn, Fiene Wijn, Tess van Helsland en Lynn Daniëls, samen team niveau 4, verschenen zaterdag in de turnhal. Ze behaalden gezamenlijk een derde plek. Julia en Nikkie eindigden individueel binnen de top tien. Bovendien sleepte Nikkie op het onderdeel sprong het derde punt van de wedstrijd in de wacht.

TSUKAHARA

Zondag mochten de nieuwe jeugdturnsters van Tabitta Cailynn Langenhuijsen en Maeve Daniëls hun vaardigheden tonen. Cailynn turnde op sprong een nieuw element met hoge moeilijkheidsgraad, namelijk een tsukahara. Haar tweede sprong, een yourchenko, voerde zij ook netjes uit. Samen waren ze goed voor het derde punt van de wedstrijd op dit onderdeel. Allround kwam zij op een elfde plek uit.

Maeve heeft na lang blessureleed weer een allround-wedstrijd geturnd. Zij liet zien dat zij op de weg terug is. Vooral op het onderdeel brug scoorde ze hoog. Ze kan vol vertrouwen doortrainen voor de volgende kwalificatiewedstrijd.

In de tweede wedstrijdronde waren de junioren Maissam Besbiz en Ninthe Scheffer aan de beurt. Maissam turnde een fraaie en moeilijke vloeroefening die haar de hoogste score van alle deelnemers opleverde. Ook op brug en balk kwam ze goed uit de verf, waardoor zij allround op de vierde plaats eindigde.

Ninthe liet zien dat zij haar zenuwen goed onder controle had. Zij voerde zoals meestal een stabiele oefening uit op balk. Doordat ze ook op het toestel brug fraai turnde, eindigde ze als negende.