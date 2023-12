RKSV Boxtel sneuvelt in de slotminuut tegen Riel

De technische staf van RKSV Boxtel had er een hele puzzel aan om zondag een elftal op de been te brengen. Mitchell Vogels, Jesse van Homelen, Valentijn Waals, Gino Mauriks, Hayke van Heesch, Lars Timmers en keeper Bart Bongers ontbraken namelijk. Een afwijkend team dus in de uitwedstrijd tegen Riel.

De Boxtelse keeper Jaap Arts moest in de eerste minuten meteen vol aan de bak. Eerst keerde hij een afstandsschot en even later kwam hij goed zijn doel uit om de Rielse rechtsbuiten het scoren te beletten. De thuisploeg schiep hierna vrijwel geen kansen meer in de eerste helft. Namens de gasten gaf Sven van Heesch in de zesde minuut vanaf rechts een voorzet die tegen een Rielse arm kwam. De prima fluitende arbiter wuifde een strafschop echter weg.

ZIEKENBOEG

Na een half uur werd de ziekenboeg van RKSV Boxtel nog groter. Sven van Heesch ging kermend van de pijn naar de grond. Hij kon niet verder. Tim Hulskes verving hem en zou onbedoeld aan het einde van de wedstrijd nog een hoofdrol vertolken. Via Rick van Hamond, Jelle Breuer en Gerben van Boxtel vielen de bezoekers een paar keer aan, zonder resultaat.

.Na de rust kregen de Boxtelaren nog een paar kleine mogelijkheden via David Iwuchukwu, maar de Rielse goalie werd niet echt meer op de proef gesteld. Datzelfde gold aan de overkant voor Arts.

Trainer Jochem van der Hoeven probeerde met een aantal wissels de ban te breken. Stan Groenendaal verving Lars van Hamond en Wes Adelaars kwam in het veld voor Jelle Breuer. De omzettingen brachten niet de gewenste treffer.

Die viel in de slotminuut, alleen scoorde Riel en niet Boxtel. Hulskes beging een overtreding. Vanaf de linkerhoek van het strafschopgebied mocht een vrije trap genomen worden. Die werd laag ingeschoten richting de tweede paal. Een Rielse aanvaller tikte de bal simpel binnen. Een 1-0 die min of meer uit de lucht kwam vallen. De gasten resteerde te weinig tijd om de stand recht te trekken. Een nederlaag met een zure bijsmaak.

Zondag 10 december ontvangt RKSV Boxtel het Tilburgse SVG in sportpark Munsel. De aftrap is om 14.00 uur.