ODC en DVG houden elkaar in balans

ODC had haar koppositie kunnen verstevigen door de nummer twee in de vierde klasse DVG te verslaan. Maar het zat er niet in voor de tricolores in sportpark Molenwijk. Al vroeg in de derby kwamen de bezoekers uit Liempde op voorsprong. Vlak voor rust kopte Teun Timmermans de thuisploeg langszij. Na de pauze werd er niet meer gescoord.