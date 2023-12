Taverbo met drie teams naar landelijke competitie

33 minuten geleden

Met liefst drie teams is tafeltennisclub Taverbo komend voorjaar vertegenwoordigd in de landelijke competitie. Het derde team werd vorig weekend kampioen nadat de directe concurrent te veel punten liet liggen.

Taverbo 3 komt dit najaar uit in de hoofdklasse en nam vorige week vrijdag uit tegen Middelburg liefst acht punten mee terug naar Boxtel. Toch was het wachten op wat Never Despair (met oud-Taverbo-speler Maarten Kerkhof in de gelederen) uit Den Bosch de dag erna tegen Smash ’76 voor een stand zou neerzetten. Al snel bleek dat zij niet meer tot de benodigde negen punten konden komen, dus kon de kampioensvlag voor de Boxtelaren worden gehesen. Bart van Hedel, Kenji Enckevoort, Tom Marechal, Stefan Bernhardt, Willem de Koning en Henk Mangnus promoveren hierdoor naar de landelijke derde divisie.