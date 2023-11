DVG deelt punten broederlijk met Wilhelmina

di 28 nov., 09:36

De wedstrijd tussen DVG en Wilhelmina stond zondag van de eerste tot de laatste minuut bol van de spanning. Aan het einde werden de punten broederlijk verdeeld. DVG nam twee keer de leiding, maar de bezoekers uit Den Bosch kwamen beide keren langszij. Ze werden bij het eerste doelpunt wel erg geholpen door de thuisploeg.

Over de gehele wedstrijd waren de betere kansen voor de gastheren, terwijl Wilhelmina liet zien over een technisch vaardig team te beschikken. Na een mooie actie van Jurre van Vechel waarbij hij een aantal verdedigers zijn hielen liet zien, verraste hij de keeper met een leep balletje in de korte hoek: 1-0.

Een misverstand bij een vrije trap van DVG leidde de gelijkmaker in. De spits van Wilhelmina pakte dit cadeautje graag uit. DVG kwam daarna beter in het spel, maar moest op blijven passen voor de gevaarlijke spitsen uit Den Bosch. Toch wist DVG voor rust wederom op voorsprong te komen toen Luuk van de Ven de bal van dichtbij binnenschoot.

GOED OP ORDE

In de tweede helft bleven de ploegen aan elkaar gewaagd en het niveau hoog. De scheidsrechter zat kort op de situaties en leidde de vermakelijke wedstrijd op een duidelijke manier. DVG bleef zoeken na een derde treffer terwijl het achterin de zaakjes goed voor elkaar had.

Toch wist de linksbuiten van Wilhelmina nog een keer aan de aandacht te ontsnappen en de bal in het zijnetje naast de Liempdse keeper te plaatsen: 2-2.

Bij deze stand bleef het ook, ondanks een poeier van Van de Ven, Van Vechel die de vuisten van de keeper testte en een kopbal van uit een voorzet op maat voor Sander van de Ven. Dit alles leidde uiteindelijk tot het eerste puntverlies in een thuiswedstrijd.

Zondag 3 december wacht de derby tegen ODC in Boxtel om 14.00 uur. In sportpark Molenwijk strijden de twee ploegen om de eerste plek in de ranglijst.