MEP herfstkampioen na winst op medekoploper

40 minuten geleden

Met een ongeslagen status gaan de hockeymannen van MEP de winterstop in. De formatie van coach Jaro van Eekelen won zondag van medekoploper Oss met 4-5. De vrouwen verloren zondag in IJsselstein vlak voor tijd van IJsseloever: 2-1.

De topper speelde zich af in een ietwat somber scenario: donker weer en weinig publiek. De beginfase kenmerkte zich door aftasten, maar de eerste wapenfeiten waren voor de Boxtelaren. Sam Verzijden sloeg een strafcorner binnen (0-1) en direct daarna raakten de gasten ook nog de paal.

Het veld stuiterde flink. De Boxtelaren hanteerden daarom steeds meer de hoge bal en profiteerden van de verwarring die daaruit voortkwam. Bart Posthuma en Stijn Dirks tekenden voor de 0-2 en de 0-3 voordat de thuisploeg een strafcorner scoorde: 1-3.

In de tweede helft moest Oss aanvallen en dat veranderde het spelbeeld. De gastheren zetten meer druk en MEP richtte zich op de omschakeling. De uitblinkende Joep Holla counterde zijn ploeg naar 1-4, maar direct daarop bracht een strafcorner de marge weer op twee goals (2-4).

HECTISCH

Een hectische slotfase brak aan. Toen Bram Schröder een stuiterbal in de cirkel juist inschatte en de keeper te slim af was, dachten de Boxtelaren met 2-5 de buit binnen te hebben. Niets bleek minder waar. In een alles-of-nietspoging, zonder keeper en met een extra veldspeler, kwamen de Ossenaren binnen enkele minuten terug tot 4-5.

Het was alle hens aan dek en met man en macht trokken de Boxtelaren de zege over de streep. De ontlading bij het eindsignaal was navenant. Zondag 3 maart wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd in Veghel tegen Geel-Zwart.

Gogme

,,Het ontbreekt ons aan gogme”, verzuchtte coach Rein Scheenstra nadat zijn vrouwenploeg zondag in de slotfase met 2-1 had verloren van IJsseloever. Twee weken eerder in Breda, viel het dubbeltje aan het einde van de wedstrijd net de goede kant op voor MEP.

Kenmerkend voor een jonge ploeg, legt Scheenstra uit: ,,Het hockeyspel is prima, verdedigend staan we goed met slecht drie goals tegen in de laatste vijf wedstrijden, maar in de eindfase en aanval zijn we niet slim genoeg.”

De wedstrijd speelde zich vooral op het middenveld af. Beide teams creëerden in een bloedeloze eerste helft weinig kansen. Eva Numan opende na rust de score voor MEP uit een strafcorner: 0-1.

Vrij snel daarop was het weer gelijk en leek de wedstrijd af te stevenen op een remise. Een strafcorner in de reservetijd bracht alsnog de beslissing: 2-1. ,,We moeten elkaar ‘in de wedstrijd praten’ door coachen en aanvuren”, zei Scheenstra.

Met een plaats in het linkerrijtje kan de MEP-coach wel leven, maar het uiteindelijk doel is een plek bij de eerste vier. ,,Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. We zitten op drie punten van plaats drie. Nummers vier tot en met negen schelen ook maar drie punten.” Zondag 3 maart wordt de competitie hervat met de uitwedstrijd tegen Berkel en Rodenrijs.