Esmee Komen van Tabitta zesde in kwalificatiewedstrijd

ma 27 nov., 15:17

Esmee Komen en Jade Roovers, turnsters van het Boxtelse Tabitta, toerden zondag naar het Friese Dokkum voor een kwalificatiewedstrijd in de aanloop naar het Nederlands kampioenschap dat in juni plaatsvindt. Komen werd zesde.

De turnsters kwamen uit in de derde divisie, senioren. Drie weken eerder namen ze deel aan de eerste kwalificatie, toen in het Limburgse Weert. De vrouwen toonden zondag vooruitgang ten opzichte van de wedstrijd in Limburg.

Op vloer behaalde Komen mede door haar gymnastische en mooie uitstraling het vierde punt van de wedstrijd. Op balk schroefde ze de moeilijkheidsgraad van haar oefening op door er een losse radslag aan toe te voegen. Tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd turnde Komen ook al stabiel op balk, toen behaalde ze op dit toestel het derde punt van de wedstrijd.

BLESSURE

Roovers liet zondag op het toestel vloer een fraaie nieuwe choreografische oefening zien. Die leverde haar het vijfde punt van de wedstrijd op. Drie weken eerder, in Weert, turnde ze ook prima op vloer en behaalde het zesde punt van de wedstrijd. De Boxtelse turnster blesseerde zich zondag op vloer, waardoor ze op sprong de wedstrijd niet kon afmaken en als 22e eindigde. De vrouwen bereiden zich nu voor op de kwalificatiewedstrijd van januari in Nijmegen.