RKSV Boxtel op kunstgras als vis in water tegen Nederwetten

9 minuten geleden

Vanwege de aanhoudende regen voetbalde RKSV Boxtel zondag in eigen huis noodgedwongen op kunstgras tegen Nederwetten. De thuisploeg voelde zich op de plastic sprieten als een vis in het water en won met 3-0.

De Boxtelaren zagen Valentijn Waals in de warming-up geblesseerd afhaken. Desalniettemin kwamen de gastheren goed uit de startblokken. Na een kwartier opende Jelle Breuer de score. David Iwuchukwu speelde hem op maat aan. Breuer kapte zich vrij en schoot de 1-0 binnen.

De tegenstander bleek niet onder de indruk en viel direct na de aftrap aan. Keeper Bart Bongers voorkwam de gelijkmaker. De Boxtelaren trokken vervolgens het initiatief weer naar zich toe en maakten nog voor rust de 2-0. Breuer zette voor. De bal belandde in eerste instantie op de achterlijn bij Guus van Raamsdonk en daarna bij Rick van Hamond. Die zag aanvoerder Gerben van Boxtel inschuiven en legde de bal terug. Van Boxtel bedacht zich niet en schoot onberispelijk binnen.

Nederwetten begon een tegenoffensief, maar zonder resultaat.

Na de rust bleven aanvoerder Van Boxtel en Tim Hulskes in de kleedkamer. Lars van Hamond nam de aanvoerdersband over en ook Owen Kemps kwam in het veld.

OVERTREDINGEN

Nederwetten weigerde zich gewonnen te geven en streed vol inzet door, met af en toe overtredingen op en over het randje. In alle eerlijkheid: de thuisspelers lieten zich ook niet onbetuigd. Er vielen dan ook meerdere gele kaarten gedurende de wedstrijd.

Na een dik uur voetballen gooide RKSV Boxtel de partij definitief op slot. De roodwitten zagen eerst een kansrijke aanval mislukken, maar scoorden uit de daaropvolgende hoekschop. De bal werd bij de tweede paal neergelegd en daar stond Mitchell Vogels, hij kopte raak.

Via Gino Mauriks en Owen Kemps was de Munselploeg zelfs nog even dicht bij de 4-0. Een omhaal van Kemps mislukte, met een hakballetje verschalkte hij de keeper bijna alsnog. Na negentig minuten vond arbiter Schoofs het welletjes en floot af. RKSV Boxtel boekte een fraai resultaat, weer drie punten op zak. Zondag 3 december gaat het team op bezoek bij Riel. De wedstrijd begint daar om 14.30 uur.