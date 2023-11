‘Je kunt hier op elk gewenst niveau tafeltennissen’

,,Iedereen is bij ons even belangrijk.” Dat is volgens voorzitter Wilbert van Ruremonde (40) één van de geheimen van het succes van Taverbo. Waar andere clubs ter ziele gaan of met moeite het hoofd boven water houden, telt de Boxtelse tafeltennisvereniging 116 leden. De club viert 1 mei 2024 haar gouden jubileum, maar trapt de feestelijkheden af met vijftig uur tafeltennissen, van vrijdag 15 tot zondag 17 december.