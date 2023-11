ODC klopt BVV en neemt de volle buit mee uit Den Bosch

54 minuten geleden

ODC heeft zondag bij BVV in Den Bosch goede zaken gedaan. Het won met 1-2. In de tweede helft hadden de Boxtelaren het moeilijk, maar door hard werken bleef het team overeind.

De tricolores hadden het een en ander recht te zetten na de thuisnederlaag van vorige week tegen Essche Boys. Door blessures moest trainer Piet Drijvers wat omzettingen doen waardoor Tijn Boons in het centrum van de verdediging terechtkwam. Dat pakte goed uit.

In de beginfase domineerden de gasten. In de negende minuut leidde dat tot de openingstreffer. Na een afgeslagen hoekschop werd Teun Timmermans rond de strafschopstip aangespeeld. De mee opgekomen verdediger speelde Jop Broeren aan die de 0-1 binnenschoot.

ODC bleef kansen creëren. De 0-2 kon niet uitblijven en viel in de negentiende minuut. Na een voorzet vanaf rechts vond Broeren ploeggenoot Tijn Trommelen die de bal voorbij BVV-keeper Coen Burg in de verre hoek schoot.

ZWAAR VELD

Gaandeweg ging het zware veld de Boxtelaren parten spelen. Passes kwamen minder vaak aan en de fysiek sterke Bosschenaren wonnen meer duels. Maar vlak voor rust werd het nog bijna 0-3 toen een vlammend schot van captain Sjoerd van Lokven rakelings over het doel ging.

Na rust ging de thuisploeg opportunistischer spelen en drong de gasten terug op de eigen helft. De Molenwijkploeg had geluk dat een kopbal van een eigen verdediger op de lat boven doelman Robbie Roelofs terecht kwam.

In de omschakeling kregen de tricolores goede mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien maar kansen werden te slordig uitgespeeld. In de 69e minuut kwam de spanning terug in de wedstrijd toen Delano van Boxtel namens de thuisploeg de 1-2 binnenkopte. Een hectische slotfase volgde.

BVV zette vol aan maar ODC kwam niet echt in de problemen behalve die ene keer dat Matai Seebregts de bal van de doellijn moest halen. Voorin had de Boxtelse ploeg de wedstrijd al lang kunnen beslissen maar invaller Aerd van Brunschot mikte net naast en Van Lokven zag zijn lobje eindigen in de handen van keeper Burg. Uiteindelijk bleef het bij 1-2. Door de overwinning en het gelijke spel van naaste concurrent DVG, staat ODC weer bovenaan de ranglijst. DVG heeft een punt achterstand. ODC en DVG treffen elkaar zondag 3 december in Boxtel. De aftrap in sportpark Molenwijk is om 14.00 uur.