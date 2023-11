DVG heeft geen kind aan het Gelderse Buren

wo 22 nov., 09:22

In het Gelderse Buren behaalde Liempde een makkelijke overwinning. DVG was voor het grootste deel van de wedstrijd heer en meester en won met 0-5. Door de winst van Essche Boys op ODC legden de Liempdenaren al beslag op de periodetitel.

DVG begon uitstekend aan de wedstrijd en kreeg al wat kansjes voordat de 0-1 viel. Die kwam van Jurre van Vechel die simpel binnen kon tikken. Bij de 0-2 was Thijs Dill alert bij de tweede paal en werd uit een corner gescoord. De bewegelijke Luuk van de Ven was een plaag voor de Gelderse defensie met zijn loopacties. Bij de 0-3 kwam hij door op over de rechterkant en viel deze goal op vrijwel identieke wijze als de eerste. De keeper liet los en Jurre Traa werkte de rebound binnen.

SLORDIGER

In de eerste helft werd Jurge van der Velden gewisseld uit voorzorg. Hij had zijn optreden nog kunnen belonen na een goede één-twee met Traa, maar hij koos niet voor eigen succes. Na 65 minuten kwamen ook de overige wissels in het veld. De uitmuntend spelende Van Vechel was bepalend bij de 0-4 en de 0-5. Eerst passeerde hij gemakkelijk het veld over de linkerkant waarna zijn puntgave voorzet door Twan van de Broek werd binnen gekopt.

Gedurende de tweede helft werd het spel van DVG steeds slordiger waardoor Buren er nog een paar keer uit kon komen, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. De laatste goal ontstond na balverlies in de defensie bij de gastheren waar Van Vechel van profiteerde. Zijn lage voorzet bereikte Lars Cuijten die net als Dill zijn eerste competitietreffer mocht bijschrijven.

Zondag 26 november wacht de lastige thuiswedstrijd thuis tegen Wilhelmina. Dit duel begint om 14.30 uur in sportpark De Roode Bleek.