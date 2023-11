Taverbo bestaat 50 jaar en gaat 50 uur tafeltennissen

di 21 nov., 11:30

Tafeltennisvereniging Taverbo bestaat in 2024 vijftig jaar. Dat viert de Boxtelse club onder meer met het vijftig uur lang openen van de zaal van vrijdag 15 december 18.00 uur tot zondag 17 december 20.00 uur.

Iedereen is welkom om een potje mee te doen, iets te drinken, een spelletje te spelen of een balletje te slaan. Inschrijven is niet nodig. Er zijn gedurende de vijftig uur verschillende activiteiten. Zo is er glow-in-the-dark tafeltennis, een jeugdtoernooi, bingo, trainingen en enkele funhours. Deze zijn volgens de organisatie geschikt voor kinderen. Alles vindt plaats in de clubaccommodatie aan de Voetboog 18 in Boxtel.

Kijk voor het volledige programma op de website (www.taverbo.nl). Stuur voor meer informatie een e-mail naar 50jaar@taverbo.nl.