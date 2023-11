Essche Boys brengt ODC eerste nederlaag in competitie toe

ma 20 nov., 17:29

ODC heeft eerste verlies in deze competitie moeten incasseren. In een vooral voor rust spectaculair duel won buurman Essche Boys met een doelpunt verschil na een 3-3 ruststand. Sjoerd van Lokven, Teun Timmermans en Anir Mairouche zorgden voor de Boxtelse treffers maar dat bleek niet genoeg om een nederlaag te voorkomen.

De laatste keer dat de derby tussen ODC en Essche Boys in competitieverband werd gespeeld, was in het seizoen 2012/2013. De beide ploegen speelden toen nog in de derde klasse. Essche Boys won destijds in Boxtel (2-3), terwijl de tricolores in Esch zegevierden (0-1). Voorafgaand aan het duel zondag in sportpark Molenwijk stond ODC aan kop en waren de blauw-witten de nummer vier.

FLITSEND

De wedstrijd ging flitsend van start want al na twee minuten viel het eerste doelpunt. Bij een uitval van de gasten was Luuk Wolfs de Boxtelse defensie te vlug af en schoot hij de bal laag voorbij de kansloze Robbie Roelofs: 0-1. Vlak daarna had diezelfde Wolfs de score kunnen verdubbelen, maar dit keer kon Roelofs redding brengen.

Het duurde even voordat ODC in de wedstrijd kwam. In de 11e minuut ging captain Van Lokven aan de linkerkant met de bal aan de haal. Bij de zestien aangekomen haalde hij uit waarna de bal in de rechterkruising verdween: 1-1. Maar Essche Boys kwam al snel weer op voorsprong. In de 17e minuut was oud ODC-er Jasper Vorstenbosch trefzeker. Een minuut later was het al weer gelijk toen de mee naar voren gekomen Timmermans de bal voorbij Essche Boys-keeper Bart Spooren kopte: 2-2.

Tijd om eens even rustig achterover te gaan zitten, kreeg het publiek niet. In de 25e minuut knalde Van Lokven op de lat na een voorzet van Tijn Trommelen. Een paar minuten later stuurde Jop Broeren met een steekbal Mairouche weg. De jonge middenvelder behield het overzicht en zette ODC koelbloedig op voorsprong (3-2). Nog voor rust viel de zesde treffer van de middag. Bij een voorzet vanaf de rechterkant kregen de tricolores de bal niet goed weg. Essche Boys-topscorer Lars van Wanrooij kwam daardoor in balbezit en trapte zuiver binnen.

ACHTERVOLGING

Meteen na de pauze ging het spektakelstuk direct verder. Want in de 46e minuut kopte Rudi van Gemert namens de bezoekers snoeihard binnen na een vrije trap: 3-4. ODC moest dus weer in de achtervolging. De gasten hadden het verdedigend echter goed staan waardoor het voor de Molenwijkploeg moeilijk was om een gaatje te vinden.

Aan de andere kant waren de tegenstoten van Essche Boys gevaarlijk omdat ODC steeds meer ruimte weg moest geven. Met enkele offensieve wissels probeerde trainer Piet Drijvers nog om het tij te keren, maar er zat te weinig finesse in de Boxtelse aanvallen waardoor er steeds een Esschenaar tussen kon komen. Daardoor bleef de stand in het voordeel van de buren en moest ODC de eerste nederlaag van het seizoen incasseren.

EEN PUNT

Door het verlies is ODC gezakt naar de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg heeft nu zeventien punten uit acht wedstrijden. Dat is één punt minder dan DVG dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft. Essche Boys is door de overwinning de nieuwe nummer drie met één punt achterstand op de Boxtelaren.

Zondag 26 november kunnen de tricolores zich revancheren als ze op bezoek gaan bij BVV. In Den Bosch wordt om 14.00 uur afgetrapt.

De Esschenaren spelen dezelfde dag in eigen huis tegen BMC uit Berlicum. Dat duel start ook om 14.00 uur.