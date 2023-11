Taverbo 1 loopt twee punten in op de koploper

De titelstrijd is nog niet gestreden voor de tafeltennissers van Taverbo 1. Het team heeft nog een kleine kans om zaterdag 25 november kampioen te worden in de landelijke tweede divisie. Het zette zaterdag thuis tegen hekkensluiter De Treffers uit Roelofarendsveen een stap in de goede richting door met 10-3 te winnen. Taverbo 2 mocht de kampioensvlag al hijsen. Het sleepte de titel in de derde divisie in de wacht en promoveert naar de tweede divisie.

Namens Taverbo 1 speelden Sjoerd Broos, Johan van den Nieuwenhuizen, Nicolas Daub en Bram Bakker tegen Riko van Veen, Paul de Jong, Milan Timmers en Jonathan van Zijverden. Een speler stak met kop en schouders boven de rest uit: Timmers. Hij klopte Bakker, Daub en Broos van Taverbo in het enkelspel en was in zijn eentje goed voor alle punten die zijn team behaalde.

De thuisploeg won echter de overige tien partijen, inclusief het dubbelspel. Daarin bonden Broos en Daub Timmers en Van Zijverden aan de zegekar en bepaalden de eindstand op 10-3. Door deze overwinning lopen de Boxtelaren twee punten in op koploper Assen dat Disnierats met 8-5 versloeg. Zaterdag 25 november reist Taverbo naar Veenendaal voor het slotakkoord van de competitie tegen SKF. Met drie punten achterstand op Assen is er nog een kleine kans om kampioen te worden. Dan moet de ranglijstaanvoerder wel steken laten vallen tegen De Treffers.

TAVERBO 2 KAMPIOEN

In de voorlaatste speelronde van de NTTB-competitie heeft Taverbo 2 zich al verzekerd van het kampioenschap in de derde divisie. Tegen de Eindhovense tafeltennisvereniging Renata waren er nog vier punten nodig voor de titel en deze stonden na vier partijen al op het bord. Yannick Paredis, de benjamin van het team, sloeg het beslissende punt binnen. Teun Vlaminckx, Marlotte Staps, Tonnie Brouwers, Michel Sperling, Yannick Paredis en Bart van Meurs promoveren naar de tweede divisie, het niveau waarop het eerste team nu uitkomt.