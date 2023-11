Mannen en vrouwen MEP: remise in eigen huis

ma 20 nov., 16:02

Na maar liefst negen winstpartijen op rij speelden de mannen van MEP zondag thuis gelijk tegen het verrassend sterke Goirle: 3-3. De Boxtelse vrouwen stonden verdedigend goed tegen Phoenix uit Zeist, maar scoorden niet: 0-0.

Na een aantal overvloedige regendagen was het zondag droog in sportpark Molenwijk en daardoor prima hockeyweer. Het regende zondag overigens wel strafcorners. Het verschil in speelstijl tussen MEP en Phoenix werd al snel duidelijk. De thuisploeg was technisch beter, maar de dames uit Zeist waren hun tegenstandsters fysiek de baas.

Bij de strafcorners in de beginfase stuitte MEP op een uitstekende keepster, maar ook de Boxtelse doelverdedigster Fleur van Haaren stond haar mannetje. En zo werd de eerste helft een wedstrijd met hoogtepunten voor de keepsters.

TE LIEF

In de tweede helft nam de druk van de Molenwijkploeg toe en het totaal aan strafcorners liep op naar tien. Gescoord werd er niet. In de slotfase moest het dan maar gebeuren. Uit alle macht vuurde de coach zijn speelsters aan. Het leidde wel tot een slotoffensief, maar niet tot goals. Eva Numan speelde voor MEP een sterke partij. Net als een week eerder in Breda hield de Boxtelse équipe keurig de nul, maar was ze aanvallend niet doortastend genoeg. De hockeysters zijn te lief, Scheenstra wil meer vuur in zijn ploeg. Dat moet dan zondag 26 november gebeuren in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen het onbekende IJsseloever. Afslag in IJsselstein om 12.45 uur.

ZINDEREND SLOT

Vooral voor de neutrale toeschouwer was het zondag bij de wedstrijd MEP-Goirle genieten geblazen. De hockeybond had bij de indeling van het wedstrijdprogramma een vooruitziende blik door de Boxtelaren aan het einde van de reeks aan de sterkste tegenstanders te koppelen. De nummer drie uit de competitie bood de koploper verrassend goed tegenspel met stevig, fel en snel hockey. Dat was wennen voor de Boxtelse mannen.

Het spel ging gelijk op en door een strafcorner van Sam Verzijden kwam MEP op 1-0. Verzijden had de pech dat zijn tweede corner op de paal belandde. In de tweede helft nam de thuisploeg het initiatief, maar Goirle counterde snel naar de gelijkmaker. Een prachtig doelpunt van Loet Langerwerf bracht de Boxtelaren opnieuw op voorsprong. De marge moest worden uitgebouwd. Dat gebeurde echter niet. Kansen waren er wel, maar Goirle had met zijn strafcorner een sterk wapen: 2-2.

Een zinderende slotfase brak aan. Teun Langenhoff benutte koelbloedig een strafbal: 3-2. MEP leek de zege over de streep te trekken, maar het kon toch nog alle kanten op. De arbitrage floot veel strafcorners en uit een daarvan was het raak voor de gasten: 3-3. Goirle had met oud-international Lodewijks een bepalende speler in de ploeg. Bij de gastheren speelde Kasper Vugts een opvallend sterke wedstrijd.

Zondag 26 november volgt in Oss in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop de spannende ontknoping. Afslag tegen de medekoploper is om 14.45 uur.