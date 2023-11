Audacia stopt opmars van RKSV Boxtel

Het is RKSV Boxtel zondag niet gelukt om ook koploper Audacia in Moergestel aan de zegekar te binden. De munselploeg verloor na een flinke strijd met 1-0.

Kansen waren er voor Boxtel genoeg, zeker in de eerste helft. Al binnen vijf minuten kreeg Valentijn Waals een goede mogelijkheid, maar de goalie van Audacia bood redding. In de eerste twintig minuten liet Audacia de Boxtelaren het spel maken, maar met de veelal lange ballen van achteruit stichtten de bezoekers weinig gevaar.

Na een half uur spelen kwam Boxtel met de schrik vrij toen Mitchell Vogels een inzet van een Moergestelse aanvaller ternauwernood van de lijn glijden. Voor rust viel er geen goal, maar wel een verdediger van de gasten. Na een ongelukkige ingreep kon Lars Timmers, die een goede partij speelde, niet meer verder en werd hij vervangen door Jelle Breuer. Dit gemis was direct te merken in de daarop volgende minuten. Audacia zette een klein offensief in, maar keeper Bart Bongers hield zijn doel leeg.

STERKER

De tweede helft liet een ander spelbeeld zien met een sterker Audacia. Dit kwam het voetbal niet ten goede met als gevolg een meer fysiek duel. Dat zorgde voor de nodige gele kaarten, waarbij de gemoederen regelmatig hoog opliepen.

Na 55 minuten was het dan toch de koploper die de score opende. Waar de munselploeg via David Iwuchukwu op voorsprong had kunnen komen na een goede actie, was het Moergestel dat met een snelle spelhervatting succesvol was. Na een aanval door het midden werd uiteindelijk eenvoudig de 1-0 binnen geschoten.

SLOTOFFENSIEF

Na wat wissels wisten de gasten er nog een klein slotoffensief uit te persen. Zo zorgde de lengte van Owen Kemps voor enkele kansen. In de laatste minuten wist Boxtel de bal een aantal maal in het zestienmetergebied te krijgen, maar de verdediging van Audacia wierp zich dapper voor elke bal en kon zo de gelijkmaker voorkomen. Na het eindsignaal was Audacia de winnaar, maar hadden de Boxtelaren liever op een gelijkspel gehoopt.

Boxtel speelt zondag 26 november om 14.30 uur thuis in sportpark Munsel tegen Nederwetten.