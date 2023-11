Team Taverbo kampioen van vierde klasse

7 minuten geleden

Het team Taverbo 8 van tafeltennisvereniging Taverbo promoveert volgend jaar naar de derde klasse. Vrijdag wist de ploeg door de 9-1 winst tegen Unicum uit Geldrop genoeg punten te scoren om de kampioenstitel in de vierde klasse binnen te slepen.

Er zijn nog twee wedstrijden te gaan, maar Taverbo 8 mag zich toch al kampioen noemen. De vijf spelers Erik van der Schoot, Walter Peltenburg, Wilbert van Ruremonde, Peter de Rooij en Lars de Laat kunnen niet meer worden ingehaald door de concurrentie.

Na afloop van de wedstrijd in eigen huis tegen Unicum uit Geldrop, die met 9-1 werd gewonnen, bleek dat directe concurrent Flash uit Eindhoven in Vught bij JCV te veel punten had laten liggen om nog aanspraak te kunnen maken op de titel. Hierdoor promoveert het Boxtelse team komend seizoen naar de derde klasse.