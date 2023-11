Gronings model houdt Liempdse senioren fit

Senioren die hun conditie op peil willen brengen of houden kunnen hiervoor op maandag 27 november terecht in de sporthal van jeugdhuis Pius X aan de Heidonk 28. Daar geeft de Liempdse Omni Vereniging (LOV) een kennismakingsochtend voor 55-plussers.

Om 09.00 en om 10.00 uur zijn er lesuren die gebaseerd zijn op het Groninger Actief Leven Model (GALM). Dat stimuleert senioren om het eigen dorp of wijk sportief actief te maken en te houden.

De lessen van GALM beginnen met een warming-up. Daarna is er in diverse oefeningen aandacht voor souplesse, balans en spierkracht. Als afsluiting is er een spel, zoals badminton, volleybal, ringhockey, korfbal of slagbal. Alles onder begeleiding van trainer Petra Cuppen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 27 november of informatie opvragen via info@lovliempde.nl of telefonisch via Jan Keulemans: 06-23904227.